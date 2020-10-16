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En Şık Benim başvuru formuna nasıl ulaşılır? TV8 En Şık Benim başvuru formu

TV 8’in yeni yarışması En Şık Benim için geri sayım başladı. En Şık Benim başvuru formuna nasıl ulaşılır sorusu merak ediliyordu. TV 8 En Şık Benim başvuru formu ve detayları belli oldu.

16 Ekim 2020 Cuma 18:02
En Şık Benim başvuru formuna nasıl ulaşılır? TV8 En Şık Benim başvuru formu
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TV 8 ekranlarında yeni bir moda programı başlıyor. Raşit Bağzıbğlı’nın sunuculuğunu yapacağı programın başvuruları başladı. TV 8’in yeni yarışmasına ilgi büyük olurken, yarışmanın başvuru detayları merak konusu oldu.

Hafta içi her gün 18:15’de yayınlanacak olan En Şık Benim yarışmasının başvuru detayları ortaya çıktı. Yarışma diğer moda programlarından farklı bir konsepte sahip olacak.

En Şık Benim başvuru formu nasıl elde edilir?


TV 8’in diğer yarışmalarında olduğu gibi En Şık Benim yarışmasına da TV 8’in resmi hesabı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yarışma başvurularında istenen formun eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından yetkililer belirtilen e-mail adresi üzerinden adaylarla iletişime geçmektedir. Yarışmanın başvuru formunu ensıkbenim.com adresinden bulabilirsiniz.

En Şık Benim başvuru formunun doldurulması nasıl sağlanır?

Başvuru forumda fiziksel özelliklerin yanı sıra kişisel özelliklerinizin de yazılması istenen bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde kendinizi iyi tanıtıp yarışmaya uygun olduğunuzu en iyi şekilde ifade etmelisiniz.

En Şık Benim başvuru formu sonuçlanma süresi ne kadardır?

Yarışmaya olan yoğun ilgi başvuru sürecini de etkilemektedir. Bu nedenle başvuruların sonuçlanma süresi hakkında net bir tarih verilmemektedir. Ancak başvurularını ilk önce yapan adayların sonuçlarının daha önce çıkması nedeniyle ne kadar erkenden başvuru yapılırsa sonuçlarda buna göre daha erken açıklanacaktır.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 18:02
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Anahtar Kelimeler:
TV 8ModaYarışma
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