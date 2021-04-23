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Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen yüzü Arif Güloğlu’nun sağlık durumu hakkında gelişme!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin oyuncusu olan 24 yaşındaki Arif Güloğlu, kısa süre önce lenf kanserine yakalanmasının ardından sahnelerden uzak kaldı. Sevenlerini üzen genç yetenekten sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

23 Nisan 2021 Cuma 16:41
Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen yüzü Arif Güloğlu’nun sağlık durumu hakkında gelişme!
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Kanal D ekranlarında yer alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (ÇGHB) yeni kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Arif Güloğlu, kısa süre önce lenf kanserine yakalandığı öğrenildi. Tedavisi nedeniyle televizyon ekranlarından uzak kalan Güloğlu sevenlerini üzdü.

Ekip arkadaşı Cenan Adıgüzel Güloğlu hakkında açıklamada bulundu.  Açıklamasında “Arif iyi, tedavisine devam ediyor" dedi.


Her gün konuştuklarını dile getiren Adıgüzel, oyuncunun moralinin yerinde olduğunu söyledi. En yakın zamanda sevdiklerine kavuşacak olan Güloğlu tedavi sürecine devam ediyor.




Son Güncelleme: 23.04.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2Arif GüloğluLenf Kanseri
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