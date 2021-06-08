Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi

1999 yılında acı gelişmeleri konu edinen belgesel siyahi, LGBT bireyleri ve Bangladeşli kişilerin yer aldığı bölgeyi inceliyor. Aşırı sağcı olarak tanınan David Copeland belgeselde çelişkili açıklamaları ile polisin aklını çelmeyi başarıyor. Özellikle Brixton ve Brick Lane isimli bölgelerdeki patlamaların ardından failin kimliği net bir şekilde ortaya çıksa da polis ve dedektifler Copeland için oldukça ciddi bir soruşturma başlattı.

Siyahilerin eşcinsellerin istenmediği yerde insanların söylemleri, nefreti gün yüzüne çıkıyor. Suç belgesi olan Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist ilginç detaylara yer verirken 72 dakika süren belgesel Copeland’ın katil kimliğini ortaya çıkışını anlatıyor.

Yönetmen Daniel Venon yerel halktan insanlarla oluşan anları izleyiciye aktarıyor.

Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.