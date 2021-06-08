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Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi

Netflix ekranlarında yayınlanan gerilim türü Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist belgeseli 1999 yılı Londra’nın acı günlerini anlatıyor. İlginç detaylara yer verilen filmde birçok kişi tarafından merak edilirken bu haberimizde Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi incelemesini ele alacağız. İşte Netflix filmi Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist hakkında merak edilenler

08 Haziran 2021 Salı 09:24
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
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1999 yılında acı gelişmeleri konu edinen belgesel siyahi, LGBT bireyleri ve Bangladeşli kişilerin yer aldığı bölgeyi inceliyor. Aşırı sağcı olarak tanınan David Copeland belgeselde çelişkili açıklamaları ile polisin aklını çelmeyi başarıyor. Özellikle Brixton ve Brick Lane isimli bölgelerdeki patlamaların ardından failin kimliği net bir şekilde ortaya çıksa da polis ve dedektifler Copeland için oldukça ciddi bir soruşturma başlattı.

Siyahilerin eşcinsellerin istenmediği yerde insanların söylemleri, nefreti gün yüzüne çıkıyor. Suç belgesi olan Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist ilginç detaylara yer verirken 72 dakika süren belgesel Copeland’ın katil kimliğini ortaya çıkışını anlatıyor.

Yönetmen Daniel Venon yerel halktan insanlarla oluşan anları izleyiciye aktarıyor.

Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 09:24
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Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist Filmi KonusuNetflix
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