Cam Tavanlar niye bitiyor? Cam Tavanlar dizisinin final bölümü ne zaman?

Cam Tavanlar dizisi 4 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak 8.bölümü ile seyircilerle son kez buluşacak.. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır. Cam Tavanlar dizisinin neden bittiği merak edilmektedir. Cam Tavanlar dizisi neden final yapıyor?

Cam Tavanlar

Cam Tavanlar dizisinin yönetmenliğini Fehmi Öztürk yapmaktadır. Dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi ele almaktadır. dizide iki kişinin iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları aktarılmaktadır. Dizinin başrolünde olan Bensu Soral ve Kubilay Aka veda paylaşımlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.Dizinin neden bittiği henüz açıklanmadı. Fakat,Sen Çal Kapımı dizisinin gerisinde kaldığı ve reyting oranlarında istenileni başaramadığı için dizinin final yaptığı söylenmektedir Final bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin son bölümünün seyircilerin dikkatini çekmesi beklenmektedir. Dizinin final bölümü bu akşam ekranlara geliyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor ;

Bensu Soral ( Leyla )

Kubilay Aka ( Cem )

Hatice Aslan ( Süreyya )

Utku Ateş ( İskender )

Ahmet Melih Yılmaz ( Şinasi )

Beril Kayar ( Aylin )

Ayten Soykök ( İnci )

Mehmet Bilge Aslan ( Haldun )