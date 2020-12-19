Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı

Yaptığı Beyaz Show ile televizyon ekranlarında boy gösteren ve türk halkının çok sevdiği ünlü şovmen şu sıralar reklam filmlerinde oynuyor. Geçtiğimiz senelerde TV8 'de O ses Türkiye'de juri koltuğuna oturan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Beyaz geçtiğimiz günlerde oynadığı sucuk reklamından sonra şimdide bir beyaz eşya markalarından birisiyle anlaştı.

YILLIK 6 MİLYON TL

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre başarılı sovmen bu firmanın reklamlarında oynamak için firma ile yıllık 6 milyon TL ücret karşılığında anlaştı.

Diğer yandan ünlü sanatçı, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda açacağı dijital platform için bir program hazırlığı yaptığı öğrenildi.