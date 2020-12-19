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Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı

Ekranların sevilen yüzü Şoven Beyazıt ÖZTÜRK bir beyaz eşya markasının reklamların da oynamak için yıllık 6 milyon TL'ye anlaştı. Başarılı şovmen geçtiğimiz günlerde de Avrupa ülkelerinde satılan yerli marka bir sucuğun reklam filminde oynanmıştı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:24
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
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Yaptığı Beyaz Show ile televizyon ekranlarında boy gösteren ve türk halkının çok sevdiği ünlü şovmen şu sıralar reklam filmlerinde oynuyor. Geçtiğimiz senelerde TV8 'de O ses Türkiye'de juri koltuğuna oturan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Beyaz geçtiğimiz günlerde oynadığı sucuk reklamından sonra şimdide bir beyaz eşya markalarından birisiyle anlaştı.

YILLIK 6 MİLYON TL

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre başarılı sovmen bu firmanın reklamlarında oynamak için firma ile yıllık 6 milyon TL ücret karşılığında anlaştı.

Diğer yandan ünlü sanatçı, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda açacağı dijital platform için bir program hazırlığı yaptığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:24
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