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Batıniler'in liderleri Yüce İmam kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde gördüğümüz Batınilerin lideri olan Yüce İmam Kimdir? Dizide yer alan Batıniler ve Yüce İmam gerçek hayatta var mıdır? Tarihte ki önemi ve amaçlar nedir? Batıniler ve Yüce İmam kimdir?

03 Kasım 2020 Salı 02:24
Batıniler'in liderleri Yüce İmam kimdir?
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TRT 1'de yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde bu dönemin en önemli konularından birini gözler önüne serdi. Bu dizide Selçuklu Devleti'nin yaşlanmasına ve hatta çöküşüne neden olan sebeplerden biri olan Batınilik (Haşhaşilik olarak da bilinir) hakkında önemli ipuçları verilmektedir.

Dizi, Haşhaşim'in kurucusu Hassan Sabah'ı ve Batıniliğin kurucusu yüce imam yer almaktadır. Dizide  Batınilerin hep Yüce İmam adlı birinden bahsettiklerini görebilirsiniz. Öyleyse, Yüce İmam kimdir?


Batıniliğin düşüncesinde Peygamber hakkında aşırı bir inanç var. Peygamber, yaratılış teorisi içinde akl-ı küll’dür. Allah'tan aldıkları buyruğu insanlara zahir etmiştir, mucizeler gerçek değil. Peygamberler aslında Batıniliği hazırlayan en önemli etmenlerdir. Tanrı, akl-ı kül’e mukabil nefs-i kül’ü yarattı. Nefs-i Kül her devirde gerçek sözü olan bir imam olmaktadır. İmam masum ve günahsızdır. Peygamber Efendimizin şeriatının üstüne gelir ve her yedi kuşakta bir devreder. Peygamber natık ve konuşandır. İmam sâmittir, sessizdir. İmam kendisini gizler.  Her nâtıkın bir sâmiti olmasından dolayı Her peygamberinse bir imamı vardır. Hz. Musa'nın imamı Harun, Hz. Muhammed’in imamıysa Ali'dir. Hz. Muhammed, yaşamı boyunca bu noktaya birkaç kez dikkat çektiği olmuştur.

Yukarıdaki resim Batini'nin Peygamber ve imama olan inancını göstermektedir: Bu resme (kısmen Şii İslam'ın görüşlerini yansıtan) baktığımızda, her resul hem nebi hem de veli olmaktadır. Velayet ile nübüvvetin şartları bütün resuller taşımakta. Her nebi, velidir ancak resul olmamaktadır. Kendisinin bir şeriatı bulunmamaktadır, kendisinden önce gelmiş olan resule ait şeriat ile amel etmektedir. Veliyse ne nebidir, ne de resul. Veli, velayet makamı sahibi olan imam olmaktadır.

UYANIŞ BÜYÜK SEÇLUKLU KAMERA ARKASI

 


https://youtu.be/M2kWqFsr9hc


Son Güncelleme: 03.11.2020 02:24
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Anahtar Kelimeler:
BatınilerYüce İmamUyanış Büyük Selçuklu
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