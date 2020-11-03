Batıniler'in liderleri Yüce İmam kimdir?

TRT 1'de yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde bu dönemin en önemli konularından birini gözler önüne serdi. Bu dizide Selçuklu Devleti'nin yaşlanmasına ve hatta çöküşüne neden olan sebeplerden biri olan Batınilik (Haşhaşilik olarak da bilinir) hakkında önemli ipuçları verilmektedir.
Dizi, Haşhaşim'in kurucusu Hassan Sabah'ı ve Batıniliğin kurucusu yüce imam yer almaktadır. Dizide Batınilerin hep Yüce İmam adlı birinden bahsettiklerini görebilirsiniz. Öyleyse, Yüce İmam kimdir?
Yukarıdaki resim Batini'nin Peygamber ve imama olan inancını göstermektedir: Bu resme (kısmen Şii İslam'ın görüşlerini yansıtan) baktığımızda, her resul hem nebi hem de veli olmaktadır. Velayet ile nübüvvetin şartları bütün resuller taşımakta. Her nebi, velidir ancak resul olmamaktadır. Kendisinin bir şeriatı bulunmamaktadır, kendisinden önce gelmiş olan resule ait şeriat ile amel etmektedir. Veliyse ne nebidir, ne de resul. Veli, velayet makamı sahibi olan imam olmaktadır.
UYANIŞ BÜYÜK SEÇLUKLU KAMERA ARKASI
https://youtu.be/M2kWqFsr9hc