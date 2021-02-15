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‘Babam Çok Değişti’ dizisi final mi yaptı?

Kanal D yayınlanan ‘Babam Çok Değişti’ dizisi finale gidiyor. Süreç film imzalı dizi neden final yapıyor?

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:29
‘Babam Çok Değişti’ dizisi final mi yaptı?
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Kanal D’nin sevilen dizilerinden ‘Babam Çok Değişti’ dizisi final yapacağını duyurdu. Perşembe akşamları yayınlanan dizi son dakika haberine göre şubat ayında yayın hayatını sonlandıracağını duyurdu.  Televizyon hayatına ‘İyi Aile Babası’ olarak başlayan dizi daha sonra senaryo değişikliğine giderek ismini değiştirdi Başrollerinde sevilen oyuncu Çağlar Çorumlu ve güzel oyuncu Şebnem Bozoklu, usta oyuncu Melek Baykal ve Beste Bereket gibi oyuncuların oynadığı dizi komedi türünde yayın hayatına devam ederken istenilen reyting rekorunu yakalayamadı.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:29
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DBabam çok Değişti
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