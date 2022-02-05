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Ahmet Sabri Özmener kimdir? Ahmet Sabri Özmener kaç yaşında?

Usta oyuncu Ahmet Sabri Özmener’in kim olduğunu merak eden izleyiciler oyuncunun hangi dizi ve filmlerde rol aldığını araştırıyor. Ahmet Sabri Özmener kimdir? Ahmet Sabri Özmener kaç yaşında

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:53
Ahmet Sabri Özmener kimdir? Ahmet Sabri Özmener kaç yaşında?
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 1 Temmuz 1961 yılında Kars’ta dünyaya gelen oyuncu üniversite hayatını Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazanarak Ankara’ya gitti. Mezun olur olmaz Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yapan oyuncu TRT 1’in Susam Sokağı’nda ve Minik Kuş kişiliğini seslendirdi.

Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepesi, Beşinci Boyut, Kollama, Tek Türkiye, Lise Defteri ve Küçük Gelin gibi birden çok dizide rol alan Ahmet Sabri Özmener kişiliği ile ön plana çıkarken sempatik tavırları ile birçok kişinin gönlünü feth ediyor. Şu ana kadar birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu unutulmaz yapımlar yer aldı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:53
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Ahmet SabriOyuncu
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