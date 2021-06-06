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Ada Masalı dizisi Görkem kim? Bülent Çolak hakkında bilgiler

Star TV ekranında yayınlanacak olan Ada Masalı dizisi seyircisi ile buluşmaya hazırlanırken dizide Görkem karakterine hayat veren Bülent Çolak merak edildi. 15 Haziran’da Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ada Masalı dizisi Görkem karakterine can veren Bülent Çolak hakkında merak edilenleri araştırıyor. İşte Ada Masalı Görkem, Bülent Çolak hakkında bilgiler

06 Haziran 2021 Pazar 23:07
Ada Masalı dizisi Görkem kim? Bülent Çolak hakkında bilgiler
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İstanbul doğumlu Bülent Çolak, bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde yer alırken 90’lı yıllara damgasını vuran Çolak, Ulvi karakteri ile Türkiye’de tanındı. Geniş Aile dizinde yer alan oyuncu bu dizide oldukça beğenilirken oyuncunun başarısı herkes tarafından takdir edildi.

 Geniş Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Akçatepe, İlker Ayrık, Ufuk Özkan, Fırat Tanışve Bihter Özdemir Dinçel gibi ünlü isimler de yer alıyordu. 2000’li yıllarda Gönül Yarası isimli dizide rol alırken daha sonra Vay Arkadaş isimi filmde kendini gösterdi. Daha sonra Bu Son Olsun filminde rol olan oyuncu Cafer karakterini canlandırdı. 1980 yılında yaşanan 12 Eylül Darbesi’ne farklı bir bakış açısı sunarak mizahi bir şekilde ele alınan filmde Engin Altan Düzyatan, Ufuk Bayraktar, Mustafa Uzun Yılmaz ve Hazal Kaya gibi isimler de yer almıştı. 2013 yılında Hükümet Kadın filminde rol alan oyuncu daha çok komedi türü dizi ve filmlerinde rol alıyor. Şimdi ise Ada Masalı dizisinde Görkem karakterine can verecek.


Son Güncelleme: 06.06.2021 23:07
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Ada Masalı Dizisi GörkemAda Masalı Bülent çolakStar Tv Ada Masalı
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