Geniş Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Akçatepe, İlker Ayrık, Ufuk Özkan, Fırat Tanışve Bihter Özdemir Dinçel gibi ünlü isimler de yer alıyordu. 2000’li yıllarda Gönül Yarası isimli dizide rol alırken daha sonra Vay Arkadaş isimi filmde kendini gösterdi. Daha sonra Bu Son Olsun filminde rol olan oyuncu Cafer karakterini canlandırdı. 1980 yılında yaşanan 12 Eylül Darbesi’ne farklı bir bakış açısı sunarak mizahi bir şekilde ele alınan filmde Engin Altan Düzyatan, Ufuk Bayraktar, Mustafa Uzun Yılmaz ve Hazal Kaya gibi isimler de yer almıştı. 2013 yılında Hükümet Kadın filminde rol alan oyuncu daha çok komedi türü dizi ve filmlerinde rol alıyor. Şimdi ise Ada Masalı dizisinde Görkem karakterine can verecek.
Ada Masalı dizisi Görkem kim? Bülent Çolak hakkında bilgiler
Star TV ekranında yayınlanacak olan Ada Masalı dizisi seyircisi ile buluşmaya hazırlanırken dizide Görkem karakterine hayat veren Bülent Çolak merak edildi. 15 Haziran’da Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ada Masalı dizisi Görkem karakterine can veren Bülent Çolak hakkında merak edilenleri araştırıyor. İşte Ada Masalı Görkem, Bülent Çolak hakkında bilgiler
06 Haziran 2021 Pazar 23:07
Son Güncelleme: 06.06.2021 23:07