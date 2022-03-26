Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 takvimine göre ara tatili ne zaman yapacak? 2022 ara tatil süresi ne kadar? Öğrencilerin merak ettiği ara tatil tarihleri belli oldu..

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 takvimine göre ara tatili ne zaman yapacak? 2022 ara tatil süresi ne kadar? Öğrencilerin merak ettiği ara tatil tarihleri belli oldu.. Öğrencilerin çokça merak ettiği 2022 ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte tüm detaylar...

Öğretmenlerin de yüz yüze eğitimde büyük emekler verdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirtti. Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı'nın yeni tedbir ve kurallarıyla birlikte süreci yeniden planlayarak yüz yüze eğitime kararlıkla devam edeceğini söyledi.

MEB 2022 Ara Tatil Tarihleri Ne Zaman?

Nisan ayına günler kala ara tatil tarihlerinin ne zaman olacağı merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son açıkladığı tarihlere göre 11 Nisan ile 15 Nisan arasında bir eğitime bir haftalık ara verilecek. Başkan Özer "11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır" ifadelerini kullandı. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte okuldaki aksamaların da bitmesi bekleniyor.

2022 Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Öğrencilerin yaz tatili için daha zamanı var. Yazın farklı bölgeye gidecek olan aileler okulun ne zaman kapanacağı konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. Okullar akademik takvime göre 17 Haziran 2022 tarihinde sonlanacak. Öğrencilerin yaz tatilini heyecanla beklemesi bu tarihleri onlar için önemli kılmakta.

Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi' örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.