Yaz ayı gelirken dizilerin yayın tarihi duyurulmaya başlandı. Rekabetin bol olacağı bir sezona giriş yaparken, Masum ve Güzel dizisi de bu sezona katılacağını duyurdu. Peki Masum ve Güzel dizisi ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Tv ekranlarında yeni bir yaz sezonuna giriş yaparken kanallardan pek çok dizinin yayın tarihi haberi geldi. Bu diziler, hem konularıyla hem de oyuncu kadrosuyla adeta rekabet içerisine girdi. Reytinglerde başarılı olacak ve izleyiciden tam not alacak olan diziler şimdiden konuşulmaya başlandı. Masum ve Güzel dizisi de başarılı kadrosu ve ilgi çekici konusu ile sosyal medyada olumlu dönüşler almaya başladı. Dizi henüz yayınlanmadan bu kadar ilgi duyulması, dizi için gelecek vaadetti. Peki Masum ve Güzel dizisinin konusu nedir?

Masum ve Güzel Dizi Konusu

Daha konusunun içeriği ve detayları hakkında net bir açıklama yapılmasa da yüzeysel olarak dizinin konusu belirlendi. Yetimhanede yetişen iki genç kızın hayatı çerçevesinde gelişecek olan dizinin etkileyici bir anlatımı ile ekranlara geleceği açıklandı. Oyuncu kadrosunun son derece güçlü olması ile de hikayenin daha güçlü bir boyuta taşınacağı yine söylentiler arasında. Oyuncu kadrosunun belirlendiği dizide birbirinden yetenekli oyuncular bulunuyor. Peki Masum ve Güzel dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Masum ve Güzel Dizisi Oyuncu Kadrosu

Hikayenin daha etkileyici bir hale geleceği tahmin edilen oyuncu kadrosu ile dizinin çekim aşamaları neredeyse tamamlandı. Genç ve başarılı oyuncuların yanı sıra dizilerde görmeye alıştığımız tecrübeli isimler de dizinin kadrosunda yer alıyor. İşte Masum ve Güzel dizisi oyuncu kadrosu...

Bahar Şahin - Eda karakteri

Erkan Meriç - Fırat Karakteri

Sude Zülel Güler - Yaren karekteri

Mine Tugay - Neval karakteri

Gamze Demirbilek- Sevim karakteri

Sevinç Kumaş - Banu karakteri

Nazan Diper - Aşçı Hacer karakteri

Yalçın Hafızoğlu - Cem karakteri

Aslı Sümen - Ayşegül karakteri

Ülkü Hilal Çiftçi - Defne karakteri

Müge Su Şahin - Elif karakteri

Bu oyuncuların yanı sıra Burak Sergen, Doğan Bayraktar, Gülenay Kalkan, Ahu Sungur be Ertuğrul Postoğlu gibi başarılı oyuncuların da dizinin kadrosunda yer aldığı belirlendi.

Masum ve Güzel Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin çekimleri ve yayın tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, Kanal D ile anlaşma sağlanacağı iddialar arasında yer aldı.