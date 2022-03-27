TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef'ten yeni bir haber daha geldi. Masterchef 2022'de yapılacağı konuşulan jüri değişikliği belli oldu.

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef'ten yeni bir haber daha geldi. Masterchef 2022'de yapılacağı konuşulan jüri değişikliği belli oldu. Bir isim gitti, bir isim geldi. Gelen isim görenleri şoka soktu. Masterchef'e gelen yeni jüri çok merak edilirken giden isim de büyük etki yarattı. İşte detaylar...

TV ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef daha başlamadan büyük bir heyecanla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sene yeni sezonuyla ekranlara gelmesi beklenen Masterchef'te yaşanan jüri değişikliği çok konuşulacak? Masterchef'te yaşanan veda herkesi üzerken gelen isim gideni unutturacak. İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını!

Masterchef büyük bir heyecanla bekleyen izleyicileri ile yeniden kavuşuyor. Kısa süre sonra ekranlara gelmesi beklenen Masterchef'in yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak o isim belli oldu. Sevimliliği, esprileri ve aksanıyla hepimizi güldüren Danilo Zanna'nın gideceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken yerine gelecek isim duyanları hayrete düşürdü. İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Danilo Zanna'nın gideceği iddiaları tüm Masterchef izleyenlerini derinden üzdü. Bu üzüntünün ortasına atılan yeni iddia ise gündemde resmen bomba etkisi yarattı. Danilo Zanna'nın yerine gelmesi beklenen o isim kim? Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

Masterchef'e Gelen İsim Duyanları Şoka Soktu!

Masterchef 2022 yayın tarihi oldukça yaklaşırken ortaya atılan iddialar en az yarışma kadar heyecan yarattı. Masterchef'in yeni sezonunda jüri koltuğundan gideceği söylenen Danilo Zanna'nın yerine oldukça ünlü Nusret Gökçe'nin geleceği iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Masterchef 2022'de Nusret Gökçe rüzgarı esecek!

Başarıları, azmi ve dünyanın farklı yerlerindeki restoran zinccirleriyle bilinen Nusret Gökçe son restoranını da İbiza da açarak başarılarına bir yenisini daha eklemişti. Nusret Gökçe şimdi de Acun Ilıcalı ile anlaşma yaptı. İddialara göre asterchef 2022'de Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yanında jüri koltuğunda oturulması beklenen o isim Nusret Gökçe oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?