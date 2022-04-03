TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022'de Ramazan yasağı çıktı. 11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Masterchef yayın tarihi ertelendi. Peki Masterchef 2022 ne zaman yayınlanacak? Masterchef 2022 ne zaman ekrana geliyor? İşte detaylar...

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022'de Ramazan yasağı çıktı. 11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Masterchef yayın tarihi ertelendi. Peki Masterchef 2022 ne zaman yayınlanacak? Masterchef 2022 ne zaman ekrana geliyor? İşte detaylar...

Hem hızın hem de yemek yapma yeteneğinin oldukça ön plana çıktığı Masterchef 2022'de kafa karıştıran bir tarih değişikliği oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her yıl izleyici tarafından büyük ilgi gören Masterchef 2022'ye Ramazan yasağı mı geldi? Bu iddialar gündeme bmba gibi düştü. İzleyicilerin gözü yapılacak açıklama ve duyurulara döndü?

Masterchef Yeni Sezon Ne Zaman Gelecek?

Uzun yıllardan bu yana ekranlara gelen ve oldukça sevilen Masterchef 2022'de bir sorun daha meydana geldi. Her sene yayınlandığı dönem Ramazan' gelen Masterchef'in bu sene yayın tarihinde değişikliğe mi gidilecek? Ramazan ayında milyonlarca kişinin oruç tutmasıyla birlikte Masterchef gibi bir yemek programının ekranlarda yer alması doğru bulunmadı. Bu iddialar gündemi salladı. Bakın izleyiciler bu olay karşısında ne tepki verdi...

Hem TV ekranlarında izleyiciyi kitleyen hem de sosyal medyada oldukça sevilen masterchef 2022'nin yayın tarihi açıklanmış ve tüm izleyicileri bu yakın tarih oldukça sevindirmişti. Şimdi yayın tarihinin sarkıtıldığı söylenen Masterchef yarışması izleyenleri ikiye böldü. Bölümleri Ramazan ayına da denk gelen Masterchef'te izleyicilerin kimisi Ramazan ayında yemek programının doğru olmadığını söylerken kimileri de bunun oruca bir engel olmadığını savundu.

Masterchef 2022 Yarışmacıları Kim?

2022 kadrosuyla da yayın tarihiyle de oldukça sık konuşulan Masterchef'te bir iddia daha ortaya atıldı. Bu sene geç yayınlanacağı söylenen Masterchef'te izleyiciler gerekli yerlerden bir açıklama beklerken haberler yayın tarihinin ertlendiği yönünde oldu.