Ocak ayında sezon finali yapan MasterChef ile ilgili büyük iddia sosyal medyada gündem oldu!

Ocak ayında sezon finali yapan MasterChef ile ilgili büyük iddia sosyal medyada gündem oldu! MasterChef’in TV ekranlarına veda edeceği yönündeki iddia hayranları tarafından büyük tepkilerle karşılaştı! İşte o iddianın detayları…

MasterChef TV Ekranlarına Veda Mı Ediyor?

Ocak ayında sezon finali yapmasının ardından tüm sevenleri yeni sezonu bekliyordu ancak reyting rekortmeni MasterChef programının yeni sezonuna dair, ne Exxen, ne ekranların sevilen yüzü Acun ILICALI, ne de TV8 tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.

Ancak, geçtiğimiz günlerde, MasterChef gündem ve tahmin paylaşımları yapan yüksek takipçili birkaç Instagram hesabı, ekranların sevilen programının televizyon ekranlarına veda edeceğine dair paylaşımlar yaptı. Paylaşımlar; MasterChef programının TV8’de olan yayın hayatının son bulacağı ve ücretli dijital yayın platformu Exxen’e transfer olacağı yönünde. Bu iddiaların ardından “MasterChef Exxen’de mi yayınlanacak?” sorusu gündeme bomba gibi oturdu.

Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlatılan dijital yayın platformu Exxen, yine Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalındaki yapımlarla ilgileniyor. Özellikle TV tarafında reyting düşüşü yaşayan programların, Exxen’e transfer edilmesi iddiayı güçlendirdi.

Özellikle son sezonda gerek Total gerekse AB’de reyting düşüşü yaşamış olması, MasterChef programının Exxen’e transfer olacağı iddialarını güçlendirdi!

Exxen’de Neler Var?

Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan ve bünyesinde sevilen, sıkça gündeme gelen program ve diziler barındıran Exxen platformu; Gibi, Leyla ile Mecnun, Konuşanlar’dan sonra şimdi de MasterChef programı ile ilgileniyor.

MasterChef Exxen’e mi Transfer Olacak?

MasterChef ile ilgili iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ancak; henüz Acun Ilıcalı ve Exxen tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Programın sevenleri resmi açıklamaları bekliyor.