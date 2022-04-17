MasterChef 2022 sezonu heyecanla beklenirken başvuruların başlayıp başlamadığı da merak konusuydu. İzleyiciler ve yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, yarışma başvuru tarihlerini araştırıyordu. Peki; MasterChef 2022 başvuruları başladı mı? MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

TV8'in sevilen ve her bölümüyle reyting rekorları kıran programı MasterChef'in 2022 sezonu izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken başvuruların ne zaman başlayacağı da merak konusu olmuştu. İzleyiciler yarışmanın başlangıç tarihi ve başvuruların ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar yapsa da net bir cevap bulmak zor oluyordu. Peki; başvuru tarihleri başladı mı? MasterChef 2022 kimler başvurabilir?

2022 MasterChef Başladı Mı, MasterChef Ne Zaman Başlayacak?

İzleyenleri tarafından oldukça sevilen TV8 programının ne zaman başlayacağı merak konusuydu. İzleyenler, programın ne zaman başlayacağını TV8'de devam edip etmeyeceğini araştırıyordu. Henüz resmi bir transfer açıklaması yapılmamış olması, sevilen yarışma programının yayın hayatına TV8'de devam edeceğini gösteriyor. Programın ne zaman başlayacağı ile ilgili kesin bir tarih verilmemiş olsa da, Survivor All Star'ın bitiş tarihinden hemen sonra başlayacağı öngörülüyor. Peki; sevilen yarışma programının başvuruları başladı mı?

2022 MasterChef Başvuruları Başladı Mı?

Sevilen yarışma programının başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı da bir diğer merak konusuydu. Peki; yarışmaya başvuru yapılabiliyor mu?

2022 MasterChef başvuruları resmi olarak başladı. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, TV8 Başvuru resmi web sitesinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların web sitesinde yer alan formu doldurması gerekiyor.

MasterChef 2022 Başvuru Nasıl Yapılır 2022?

Sevilen yarışma programı MasterChef'in başvuru alımına başlaması ile programı seven pek çok vatandaş başvurularını göndermeye başladı. Ancak; bazı vatandaşlar başvurunun nasıl yapılacağını henüz bilmiyor. Peki; ekranların sevilen yarışma programına başvurular nasıl yapılır?

Yarışmaya başvurmanın iki farklı yolu bulunuyor. Aday olmak isteyen vatandaşlar, resmi internet adresinde yer alan detaylı bilgi formunu doldurup bir adet de video ekleyerek başvurularını tamamlayabiliyor. Ancak; MasterChef programına katılmak isteyen vatandaşlar yalnızca TV8'in resmi başvuru adresinden değil WhatsApp üzerinden de başvuru yapabiliyor.

WhatsApp numarası resmi web sitesinde yer alan MasterChef başvuru numarasıyla WhatsApp üzerinden iletişime geçen vatandaşlar onlara sorulan sorulara cevap vererek ve talimatları yerine getirerek başvuru yapabiliyor. Resmi internet adresinde olduğu gibi, WhatsApp üzerinden yapılan başvurularda da adayların maksimum 100 mb boyutunda bir de video yüklemeleri isteniyor.