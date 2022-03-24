TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef 2022 hakkında ortaya atılan iddialar gündemde bomba etkisi yarattı. Masterchef 2022'de gideceği konuşulan o jüri izleyenlerin isyan etmesine neden oldu. İşte detaylar...

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef 2022 hakkında ortaya atılan iddialar gündemde bomba etkisi yarattı. Masterchef 2022'de gideceği konuşulan o jüri izleyenlerin isyan etmesine neden oldu. İşte detaylar...

Uzun yıllardan bu yana izleyicilerin yaz aylarının şenlenmesini sağlayan Masterchef 2022 iki aya geri dönmeyi bekliyor. Şimdiden yarışmacıların belirlendiği söylenen ve çekimlerine başlanan yarışma hakkında ortaya atılan o iddialar gündemde bomba etkisi yarattı. Masterchef 2022'de olmayacağı söylenen o jüri görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Programın neşe kaynağı artık Masterchef 2022 itibari ile yer almayacak. Peki o jüri kim? Giden Masterchef jürisinin yerine kim gelecek? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Rekabetin ve birbirinden yetenekli yarışmacıların yer aldığı Masterchef 2022 ile hızla geri dönüyor. Masterchef 2022'nin kısa zaman sonra ekranlarda yerini alacağını duyan izleyicileri ise oldukça sevinmiş durumda. Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Masterchef 2022 yeni haberleri ile hem sevindirirken hem de üzdü. Masterchef 2022'de yarışmacıların açıklanması ve yarışmanın kısa süre sonra TV ekranlarında olacağı haberi pek çok izleycisini sevindirirken Danilo Zanna'nın yeni sezonda yer almayacağı iddialarü gündemi derinden sarstı. Sosyal medyada olay olan bu haber Masterchef izleyicilerini de derinden üzdü. Peki Danilo Zanna'nın yerine gelecek olan jüri üyesi kim? İşte detaylar...

Mastarchef'te Danilo Zanna Üzüntüsü...

Masterchef 2022'de Danilo Zanna'nın olmayacağı haberleri herkesi derinden üzerken yerine kimin geleceği ise merak konusu oldu. Programa renk katan. güzel aksanıyla bilinen, sevimli ve tatlı bir jüri üyesi olan, tüm yarışamcılar ve izleyiciler tarafından bir hayli sevilen Danilo Zanna yarışmaya veda mı ediyor? Bu iddialar sosyal medya gündeminde rüzgar gibi eserken henüz ne yarışmanın yapımcılarından ne de Danilo Zanna'dan bir açıklama gelmedi.

Eşiyle geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan Danilo Zanna boşanma olaylarının ardından şimdi de bu konuyla gündeme geldi. Yarışmanın sevilen jüri üyesi Danilo Zanna'nın Masterchef 2022'de yer almayacağına dair ortaya atılan iddialara karşı yerine kimin geleceği henüz açıklanmadı.