Pandemi etkisinin ülkemizde ve dünyada giderek azalmasıyla birlikte belirlenen yasak ve düzenlemelerin kalkıp kalmayacağı merak konusu olmaya başlandı. Pandemi süresince her ay yapılan Bilim Kurulu Toplantısı hangi tarihlerde yapılması bekleniyor?

Pandemi etkisinin ülkemizde ve dünyada giderek azalmasıyla birlikte belirlenen yasak ve düzenlemelerin kalkıp kalmayacağı merak konusu olmaya başlandı. Pandemi süresince her ay yapılan Bilim Kurulu Toplantısı hangi tarihlerde yapılması bekleniyor?

Covid-19 dünyada ve ülkemizde etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorken, insanlar maske ve diğer yasakların kaldırılmasını bekliyor. Ölüm ve vaka oranlarının her geçen gün azalmasıyla birlikte korona dönemi öncesindeki kurallara geri dönmeyi herkes istemekte. Durum böyle olunca pandemi süresince düzenli olarak yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı da merak konusu olmuş durumda.

İnsanlar pandemi etkisinin sona ermesiyle birlikte yasakların ve düzenlemelerin de korona öncesinde olduğu gibi yapılmasını istemekte. Pandemiyle her geçen gün yeni önlemlerin alınması ve insanlara karantina zorunluluğunun getirilmesi bazı zor durumlara yol açıyordu. Ülkemizin ve dünyanın bu etkilerden yavaş yavaş kurtulmaya başlamasıyla birlikte yeni kararların alınması gecikmeyecek.

Tüm dünya tarafından yeni alınan kararlarla birlikte Türkiye'den de yeni adımların atılması bekleniyor. Yakın zaman içerisinde kapalı alanlardaki maske yasağının kalkması beklenirken daha sonrasında ise bir hafta olan karantina süresinin de daha da azalması ve tam olarak bitirilmesi bekleniyor. Pandemi sonrasında görülen sağlık personellerinin ve doktorların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı yeni işe alımlar başlatacak.

Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Önümüzdeki süreçte yapılacak TUS sınavında uzman doktorların sayısı iki katına çıkarılması bekleniyor. Bilim kurulu toplantısında maske yasağı gündeme gelecek. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek toplantıda maske yasağı ve düzenlemelerin kalkması bekleniyor. Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılması beklenmekte. Geçtiğimiz günlerde maske yasağının açık mekanlarda ve dışarıda kalkmasıyla birlikte birçok insan rahatlığa kavuşmuştu. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla birlikte belirli alanlar dışında tüm yerlerde maske zorunluğunun kalkması öngörülüyor.