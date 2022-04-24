Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mart ayında kurulan ve kapatılan şirketlerin sayılarını ve detaylarını açıkladı. 2022 Mart ayında ne kadar şirket kuruldu?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mart ayında kurulan ve kapatılan şirketlerin sayılarını ve detaylarını açıkladı. 2022 Mart ayında ne kadar şirket kuruldu? Mart ayında açılan ve kapatılan şirketlerin önceki yıla göre oranı ne kadar? Detaylar gursesgazetesi.com'da..

2022 Mart Ayında Kaç Adet Şirket ve Kooperatif Açıldı?

TOBB tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılının ilk 3 ayında, 2021 yılına oranla kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 oranında artarken, kooperatif sayısı ise yüzde 9,8 oranında artmış durumda. TOBB yaptığı açıklamayla birlikte 2022 senesinin mart ayında kaç şirket in kurulduğunu ve kaç şirketin kapandığını kamuoyuyla paylaşmış oldu.

2022 Mart ayında 11.361 şirket ve kooperatif kuruldu. Kurulan bu şirketlerden yüzde 85’i limited şirket olurken yüzde 12 ise anonim şirket olarak kuruldu. Yapılan açıklamaya göre şirket ve kooperatifler en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir’de kuruldu. İstanbul’da açılan şirket ve kooperatifler tüm ülkeye oranla yüzde 41 olarak gerçekleşirken Ankara’da tüm ülkeye oranla yüzde 10 şeklinde açıklandı. Açıklanan verilere göre İzmir’de kurulan şirket ve kooperatifler yüzde 6 olarak belirlendi.

TOBB tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında 81 ilde de şirket kuruldu ve işletildi. Açıklanan verilerle birlikte şirket ve kooperatiflerin geçen seneye oranla daha fazla kurulup kurulmadığı öğrenildi.2022 Mart ayı içerisinde 1742 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunlardan 117 tanesi İran ortaklı olurken 64’ü ise Rusya ortaklı olarak kuruldu. TOBB tarafından merak edilen bilgilerden biri ise 2022 Mart ayında kaç şirket ve kooperatifin kapatıldığı konusu olmakta.

2022 Mart Ayında Kaç Adet Şirket ve Kooperatif Kapatıldı?

TOBB tarafından açıklanan Mart ayı verileriyle birlikte 2022’nin ilk 3 ayında kapatılan şirketler geçen seneye oranla şirket olarak yüzde 17,3 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 194,4 olarak artmış durumda. Ülkemizde kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3’ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.