Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanması ve piyasaları tehdit eden Rusya- Ukrayna savaşının hala devam ediyor olması, piyasa uzmanlarının güncel tespitler yapmalarına yol açtı. Uzman İslam Memiş, konuya ilişkin yeni yorumlarını yayınladı. İşte Memiş’in açıklamalarına ilişkin haberin ayrıntıları…

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde çıkması, piyasaları harekete geçirdi. Ülke ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu doğrultuda kendi bütçelerine yön verebilmek isteyen vatandaşlar, uzman yorumlarına sığındılar. Konuya ilişkin vatandaşları bilgilendiren açıklamalarda bulunan Uzman İslam Memiş, alım fırsatlarına ve piyasalara dair yeni yorumlarını yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı!

Gündelik hayatta satın alınan hizmetlerin ve diğer hizmet ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde en önemli rolü üstlenen enflasyon oranı, vatandaşların dar boğaza girmesine sebep oldu. Yalnızca ülkemizin değil tüm dünya ülkelerinin en büyük ekonomik problemi olarak karşımıza çıkan enflasyon oranlarında, mart ayı güncellemesi yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu dün itibari ile mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre mart ayı için yüzde 5,34 olarak beklenen tüketici fiyatları yüzde 5,46 artış gösterdi. Kurum, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 61,14 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan enflasyon oranlarına göre TÜFE’nin son 20 yılın zirvesini gördüğü bilgisi kaydedildi. Açıklanan veriler ışığında aylık bazda en yüksek artış oranının yüzde 13,29 ile ulaştırma alanında olduğu gözlendi.

Piyasa Uzmanından Güncel Tespitler!

Bir süredir çeşitli faktörlere bağlı olarak ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerin Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile günden güne hız kazanması hem ülke ekonomisine hem de kendi bütçesine dair fikir sahibi olmak isteyen vatandaşları uzman yorumlarına yönlendirdi. Uzun zamandır vatandaşlar tarafından en çok takip edilen isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin güncel yorumlarını yayınladı.

Daha önce yaptığı enflasyon tahminleri kapsamında nokta atışı yapmayı başaran Uzman İslam Memiş, nisan ayının piyasaların “durgun” olarak değerlendirilebilmesi için son ay olduğunu ifade etti. Memiş, FED faiz kararının da açıklanmasından sonra piyasalarda giderek olumsuz gelişmelerin gözleneceğini ve asıl fırtınanın mayıs ayında kopacağını ifade etti.

“Önleminizi Alın!”

Yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara seslenen Uzman İslam Memiş, altın ve gümüş alımları için nisan ayının son ay olduğunu söyledi. 900 TL’nin altına düşen gram altının ve 12 TL’nin altına düşen gümüşün kademeli olarak alınması gerektiğini ifade eden Memiş, bu aydan sonra alım fırsatlarının doğmayacağını iddia etti.

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