Bugün edinilen bilgilere göre TÜİK, Mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Mart ayında tüketici fiyatlarında nasıl bir değişim gözlemlendi? İşte tüm detaylar..

Bugün edinilen bilgilere göre TÜİK, Mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Mart ayında tüketici fiyatlarında nasıl bir değişim gözlemlendi? İşte tüm detaylar..

TÜİK Mart Ayı Enflasyon Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayının enflasyon oranlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimmiz ay tüketici fiyatları yüzde 5.46 artmış durumda. Bununla birlikte yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61.14 seviyesine yükselmiş durumda. Açıklanan bu veriler sonrasında kira artışının yasal olarak ne kadar arttırılabileceği de belirlenmiş oldu. TÜİK, her ay bir önceki ayın enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşarak tüketici fiyatlarının değiştiği oranı gözler önüne sermektedir. Bu rakamlar sayesinde aylık enflasyon oranlarını öğrenen vatandaşlar kiraya yansıyacak zamlarını da tahmin edebilmektedirler. Son 20 yılın zirvesini gören bu ayki enflasyon oranları herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Geçen ay açıklanan verilere baktığımızda Şubat ayı enflasyon oranının 4.81 olmuştu. Yıllık artış ise yüzde 54,44 olarak açıklanmıştı. Bu ayki verilere baktığımızda enflasyon oranları oldukça artmış durumda.

Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanması için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde TÜİK tarafından açıklamanın yapılmasını beklemekteydi. Açıklanan veri sonrasında vatandaşlar oldukça şaşkın durumda. TÜİK, resmi internet sayfasından açıklanan rakamlara göre; “TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.” olarak belirtildi.

TÜİK tarafından açıklanan veriler ile birlikte kiralara yapılacak zamlar da belli oldu. Vatandaşlar tarafından sürekli takip edilen bu orana bakılacak olursa yıllık en düşüş artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda yaşandı. Bir önceki yıldaki enflasyon oranlarına göre en düşük artış yaşanan sektörler ise sırasıyla; eğitim, giyim ve ayakkabı, sağlık şeklinde gösterilebilir. Eğitim sektöründe yaşanan enflasyon oranı geçen seneye oranla yüzde 26,73 olarak belirlenirken giyim ve ayakkabı sektöründe ise yüzde 26,95 lik bir değişim gözlemlendi.

TÜİK resmi internet sitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre; “Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.” olarak belirtildi. Açıklamanın ardından gerçekleşen bu oranlar herkes tarafından ilgi odağı haline geldi.