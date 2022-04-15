UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında çeyrek final heyecanı tamamlandı. Marsilya deplasmanda PAOK'u 1-0 ile geçerek yarı finale uzandı!

Futbol severler için 14 Nisan akşamı oldukça zengin bir akşam oldu. Gerek UEFA Avrupa Ligi maçları, gerekse UEFA Konferans Ligi maçları ile futbol severler futbolun tadını çıkardı. Ülkemizdeki takımların turnuvalardan elenmesi sonucunda Türk futbol severler gözlerini Avrupa takımlarına çevirdi. Bu akşam oynanılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçların arasında da ülkemizde pek çok futbol sever tarafından seyredilen PAOK- Marsilya mücadelesi hafif tempolu bir şekilde ilerledi.

PAOK- Marsilya Maç Özeti

14 Nisan akşamı oynanılan maçta saat 22.00'da hakemin düdüğü ile maç başladı. Maçta hafif bir tempo hakim olsa da iki takım da 34'ncü dakikaya kadar şansını denedi. 34'ncü dakikada Guendouzi'nin asisti ile Marsilya'nın tecrübeli ve başarılı on numarası Dimitri Payet golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı; temposuz ve nadir gelişen pozisyonlarla Marsilya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda daha heyecanlı ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekleyen futbol severlere istedikleri her iki takım tarafından verildi. İkinci yarının ilk 10 dakikasından sonra gol bulmak isteyen PAOK üç oyuncu değişikliğini aralıklı olarak gerçekleştirdi. Mavili ekip Marsilya'da dakikalar 72'yi gösterirken tecrübeli forvet Cedric Bakambu yerini genç orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'e bıraktı. 90 dakikaya 4 dakika uzatma süresi eklenirken 90+ 3'de yaptığı hatalı hareket ile PAOK oyuncusu Stefan Schwab sarı kart gördü. Futbol severler tarafından temposuz bulunan maç 90 dakikanın sonunda pek çok pozisyon yaşanmış bir şekilde bitti. Özellikle çok sayıda pozisyon yakalayan PAOK pozisyonları gole çevirme fırsatı bulamadı ve evinde Marsilya'ya 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.

PAOK- Marsilya Maç İstatistikleri

Tek golle tamamlanan mücadelede istatistikler özellikle PAOK adına hiç de düşük değildi. Pek çok şans bulan PAOK, golü bulamayarak turnuvaya veda etti. Yakaladığı az pozisyonlardan birini gole çeviren ve ilk maçta 2-1 galip gelen Marsilya, toplamda 3-1'lik üstünlükle adını yarı finale yazdırdı. Maçtan istatistikler ise şu şekilde;

Toplam Şut

PAOK: 16

Marsilya: 6

İsabetli Şut

PAOK: 5

Marsilya: 1

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