Son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra en çok zam alan gıda ürünlerinden biri ayçiçek yağı oldu. Bu noktada, fahiş fiyatlar karşılığında satışa sunulan ayçiçek yağı ürünlerinde indirim başlattığını duyuran A101, ŞOK ve Migros, vatandaşların akınına uğradı. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Ramazan ayının yaşandığı şu günlerde indirim kampanyalarını arka arkaya duyuran zincir marketler, son zamanların en çok zam alan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı ürünlerinin satış fiyatlarını da güncelledi. A101, ŞOK ve Migros, güncel ayçiçek yağı satış fiyatlarını duyurdu.

A101 Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Ülke genelinde nerede ise her noktada bir mağazaya sahip olan A101 Market, yeni hafta itibari ile ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarında düzenlemeye gittiğini duyurdu. A101 Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Biryağ 1 L Ayçiçek Yağı: 47,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 176,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 L: 89,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 30,90 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L: 32,50 TL

Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Geniş mağazaları ve ürünlerinin kalitesi ile dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros, son zamanların en çok zam alan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağında güncellemeye gitti. Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 32,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 64,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L: 147,25 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 96,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 42,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 159,95 TL

ŞOK Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden bir diğeri olan ŞOK Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi: