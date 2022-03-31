Son zamanlarda ülkemizde temel gıda ürünlerine birçok zam yapılıyor. Yapılan zamlar tüketiciye ağır etkiler bırakmakta. Nisan 2022 itibariyle süt fiyatları marketlerde ne kadar? A101, ŞOK, BİM ve Migros zincir marketlerinde sütün litre fiyatı ne kadar oldu?

Son zamanlarda ülkemizde temel gıda ürünlerine birçok zam yapılıyor. Yapılan zamlar tüketiciye ağır etkiler bırakmakta. Nisan 2022 itibariyle süt fiyatları marketlerde ne kadar? A101, ŞOK, BİM ve Migros zincir marketlerinde sütün litre fiyatı ne kadar oldu? Süte sürekli olarak zam gelmesiyle vatandaşlar Nisan ayındaki süt fiyatlarını merak ediyor. İşte incir marketlerdeki süt fiyat listesi...

Markasına ve bulunduğu yere göre değişen süt fiyatları, zincir marketler tarafından sürekli olarak değiştirilmektedir. Gelen zamlarla birlikte üreticinin maliyetinin artması süt fiyatlarına da yansıdı. Peki fiyatlar nasıl?

Nisan 2022 Bim Süt Fiyatları

Dost Yarım Yağlı Süt 1 lt. - 6,75 TL

Dost Yağlı Süt 1 lt. - 7,25TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 lt. - 7,05 TL

Nisan 2022 A101 Süt Fiyatları

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 lt. - 6,75 TL

Birşah Yağlı Süt 1 lt. - 7,25 TL

Torku Süt Laktozsuz 1 lt. - 11,20 TL

Torku Yağlı Süt 1lt.– 11,90 TL

Pınar Yarım Yağlı Süt 1 lt. - 9,50 TL

İçim Laktozsuz Süt 1 lt. – 11,20 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 lt. – 8,25 TL

Nisan 2022 Şok Süt Fiyatları

Mis Uht Süt Yağlı 1 lt. – 7,25 TL

Mis Uht Süt Yarım Yağlı 1lt.– 6,25 TL

Mis Süt Uht Yağsız 1 lt. – 7,95 TL

İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 lt. – 11,20 TL

Mis Pastörize Süt 1 lt. – 8,25 TL

İçim Süt 1 lt. – 11,00 TL

Pınar Organik Süt 1 lt. – 15,85 TL

Nisan 2022 Migros Süt Fiyatları

Pınar Süt 1 lt. – 11,95 TL

İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 lt. – 11,15 TL

İçim Süt 1 lt. – 10,95 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 1 lt. – 9,81 TL

Torku Uht Süt 1 lt. – 10,98 TL

Sek Süt 1 lt. – 12,11 TL

Pınar Süt 1 lt. – 11,95 TL