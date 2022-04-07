11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pek çok market Ramazan paketi adı altında vatandaşa yardımcı olmaya devam ediyor. Toplu alışverişe kıyasla daha uyguna gelen Ramazan paketleri hangi marketlerde var? Ramazan paketlerindeki ürünler neler? Ramazan paketi fiyatları...

Nisan ayının gelmesiyle birlikte bizlere bollu, bereket getiren Ramazan'da gelmiş durumda. Oruçların tutulduğu, iftarların yapıldığı ve kalabalık sahur sofralarının kurulduğu Ramazan'da vatandaşı en çok sevindiren ise marketlerin Ramazan paketleri oldu. Vatandaş uygun fiyatlı Ramazan paketlerinde neler olduğunu oldukça merak etti.

Mutfak alışverişine gelen zamlarla birlikte son olarak marul 15 TL olmuş ve vatandaş büyük bir tepki göstermişti. Meyve, sebze ve yemeklik türündeki pek çok şeye gelen zam gözlerin Ramazan paketlerine çevrilmesine neden oldu. Vatandaş Ramazan paketlerinin hangi marketlerde daha uygun olduğunu merak etti.

Ramazan Paketleri Kaç TL?

Meyve, sebze gibi mutfak ihityaçlarındaki artış vatandaşı zor duruma sokmuştu. Uzun süredir gelen zamlarla birlikte fiyatlar market raflarında da kendini belli etti. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte vatandaşa Ramazan paketi sunan market zincirlerinde en uygun Ramazan paketinin hangisi olduğu ve Ramazan paket fiyatları oldukça merak edildi.

Migros Ramazan Paketi Kaç TL.

Migros'un müşterileri için hazırladığı Ramazan paketi 269,90 TL. olurken içeriğindeki ürünler oldukça fazla. İşte Migros Ramazan paketi içeriği...

Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler;

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Eriş Un 1 Kg

Tat Domates Salçası 830 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 200 G (351-380 Ad/Kg)

Knorr Pul Biber 65 G

Knorr Kuru Nane 25 G

Knorr Kekik 20 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu İrmik 500 G

Kral Cinbaba 140 G

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Hısar Türk Kahvesi 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Gazoz 1 L

Fanta Portakal 1 L

Şok Ramazan Paketi Kaç TL?

Şok Ramazan paketi içindekiler ve fiyatı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilirken içeriğinde pek çok ürünün olduğu Şok Ramazan paketi fiyatı 114,90 TL. olarak belirlendi.

Şok Ramazan Ziyafeti İçeriğindekiler;