Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığına aday olarak çağırmıştı. Mansur yavaş bunun üzerine bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığına aday olarak çağırmıştı. Mansur yavaş bunun üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i genel merkezine giderek ziyarette bulundu. Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında 40 dakika süren görüşme sonrasında belediye başkanlığına seçildikten sonra geçen 3 yılın değerlendirmeye alacağı toplantıya Meral Akşener’i davet etti.

Meral Akşener bazı açıklamalarda bulundu. Akşener yaptığı görüşme sonrasında "Mayıs başında '3 yılda ne yaptık ne ettik, hangi hizmetleri, nasıl yaptık' deyip, hesap verme adına bir çalışma planlamış. Beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbette o davete icabet edeceğiz ve başarılı çalışmalarının, sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye’de nasıl olması gerektiğini somut olarak gösteren; hem pandemi de hem ekonomik zorluklar yaşanan şu dönemde yoksulun, zorda olanın yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine birilerinin cebini doldurmak yerine fakir fukaranın, yoksulun yanında olarak onların nefes almasını sağlayarak, somut adımlar atıp, sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu çalışmalarını sizlerle ve bizlerle paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum bu nezaketi için" ifadelerini kullanarak Mansur Yavaş ve ekibine teşekkürde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve 8 Nisan 2019’da geldiğini hatırlatarak, yapacağı toplantı hakkında bilgilere yer verdi. Geçen 3 yılın ardından kendi değerlendirmesini yapacak olan Mansur Yavaş Millet İttifakı genel başkanlarının tümünü çağırarak Ankara için neler değişip değişmediği hakkında açıklamalarda bulunacağını söyledi. Halka yakınlığıyla bilinen Yavaş açıklama sonrasında vatandaşın isteklerini dile getirebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı gösterecekleri konusunda Yavaş bazı açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş "Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım." İfadelerini kullandı.