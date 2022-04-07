CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağı'ın Mansur Yavaş hakkında söylediklerine yanıtı sosyal medyada gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bakın neler dedi....

Geçtiğimiz günlerde FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile programa katılan Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ Mansur Yavaş hakkındaki yorumları ile gündeme damga vurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair cümleler kuran Ümit Özdağ ''Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır, kendisini Türkiye'nin geleceği adına göreve çağırıyoruz" demişti.

Ümit Özdağ'ın FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile konuştuğu o konular gündemde hızla yayılmaya devam ederken gündem olacak bir diğer açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?

Daha önce Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu defa yaptığı yorumla herkesi şaşırttı. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bakın neler dedi...

Bu iddialar öncesi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" diyerek kapıları tamamen kapatan Kemal Kılıçdaroğlu bu defa ''olmaz'' demedi.

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu Ne Dedi?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağı'ın Mansur Yavaş ile ilgili olarak kurduğu cümleler karşısında "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP'li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum" dedi.

HALK TV'de Fikret Bila'ya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6'lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık" sözlerini de ekledi.