Spor Toto 1.Lig yeni hafta karşılaşmasında Manisa FK evinde Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Manisa FK Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig yeni hafta karşılaşmasında Manisa FK evinde Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Süper Lig hedeflerinden 5 puan geride kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa ligde son haftalar kalırken hedefe ulaşmak için 14 puan almaları gerektiğini iddia etti. Bu hafta sonu iki takımda çok önemli bir karşılaşmaya çıkarken karşılaşma nerede, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

SPOR TOTO 1.LİG MANİSA SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Spor Toto 1.lig yeni hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Samsunspor arasında oynanacak olan karşılaşma 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumu’nda oynanacak.

MANİSA FK SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ: Zorlu maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Eray Eyisoy yapacak.

İki takımın zorlu mücadelesi TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. beIN Sports dekoderi olan seyirciler ise karşılaşmayı beIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak takip edebilir.

Karşılaşma öncesinde Manisa FK takımı 40 puanla 8.sırada yer alırken deplasman takımı Yılport Samsunspor ise 42 puanla 7.sırada yer alıyor.

Yılport Samsunspor play-off'lara katılabilmek için son haftalarda kayıpsız ilerlemesi gerekecek. Ligde 4.sırada olan Eyüpspor ile 7 puan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ise 5 puan fark olan Yılport Samsunspor kayıpsız ilerlemesi durumunda ise play - off hedefini tutturacak. Atatürk armalı Yılport Samsunspor'un play - off'lara katılması durumunda ise şehirde "Artık o sene bu sene" heyecanı artacak.