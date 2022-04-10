İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın en önemli maçı bu akşam oynanacak! Peki; Premier Lig'de hangi takım kaçıncı sırada, kim şampiyon olacak, Machester City- Liverpool maçı saat kaçta, nereden izlenir?

İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçı bu akşam oynanacak. Lider Manchester City, evinde ikinci sıradaki Liverpool'u ağırlayacak. Mavililerin teknik Adamı Pep Guardiola, kırmızıların hocası Jürgen Klopp'u alt ederek şampiyonluk yarışındaki yerini garantilemek istiyor. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir yer alan maç için bütün futbol severler nefeslerini tutmuş durumda.

Zorlu Bir Mücadele Olacak

Lider Manchester City evinde konuk edeceği rakibi Liverpool'u yenerek şampiyonluk yarışında puan farkını arttırmak istiyor. Liverpool ise bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna geçmek için mücadele edecek.

73 puanla lider Manchester City 4 maçtır yenilmiyor. 72 puanla Manchester City'i takip eden Liverpool ise son 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Her iki takımın da iyi hazırlandığı mücadele bu akşam oynanacak. Peki; İngiltere derbisi saat kaçta, nereden izlenecek?

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İlk 11'ler Belli Oldu mu?

Maç için bir saate yakın bir zaman kalmışken ilk 11'ler hala daha açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şu şekilde;

Manchester City Muhtemel İlk 11: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Bruyne, Sterling, Grealish, Foden

Liverpool Muhtemel İlk 11: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Diaz, Mane

Manchester City- Liverpool Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'in iki şampiyon adayı bu akşam karşılaşacak. Maça oldukça kısa bir zaman kalmışken futbol severler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki; dev derbi hangi kanalda verilecek?

Mücadele, saat 18.30'da S Sport'ta naklen yayınlanacak. Futbol severler S Sport aracılığı ile karşılaşmayı takip edebilecek.

S Sport Kaç Lira? S Sport 2022 Fiyat

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Portekiz Süper Lig, Çin Süper Lig gibi dünya devlerinin sahne aldığı önemli liglerin maçlarını yayınlayan kuruluş S Sport üyelik sistemi ile çalışmaktadır. S Sport Plus Aylık Paket almak isteyen spor severlerin ödeyeceği tutar; aylık 21,99 TL. Ancak; yıllık paketi ile spor severler için indirimli fiyat sunan S Sport Plus Yıllık Paket ile 179,9 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.