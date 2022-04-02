Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansı ile Malatya çevre yolunun ilk etabı açılacak. İşte Detaylar!

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansı ile Malatya çevre yolunun ilk etabı açılacak. İşte Detaylar!

Ulaşımı ve Taşımacılığı Kolaylaştıacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Doğu Anadolu Bölgesi’ni batıya bağlayan çevre yolunun ilk etabı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılarak kullanımına başlanmış olunacak. Ullaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya’nın en önemli ulaşım hatlarında bulunduğu belirtilerek “Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehirde, mevcut Akçadağ-Darende-Gölbaşı ayrımından Pütürge ayrımına kadar uzanarak, şehir geçişini sağlayan 35,5 kilometre uzunluğundaki kesim, Malatya’nın şehir içi ve şehirler arası trafiğine hizmet veriyor. Mevcudunda köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen yoğun Trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevre yolu hayata geçirildi" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamayla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içerisinde video konferans yöntemiyle yolun açılışı yapacak.

Yapılan Malatya çevre yolunun toplamda 53,5 kilometre uzunluğunda olduğu bilinmekte. Edinilen bilgilere göre yol hattı üzerinde toplamda 25 köprü ve bu köprülerin toplam uzunluğu 2.166 metre olduğu belirtildi. Bu uzun çevre yolu tamamıyla hizmete sunulmasıyla birlikte ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiğinin şehir dışına alınarak Malatya şehrindeki yoğun trafiğin azaltılacağı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; "Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yolu ile zamandan 89 milyon TL, akaryakıttan 97 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 186 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak" ifadeleri kullanıldı. Bu sayede vatandaşlar ve taşımacılık yapan firmalar Malatya çevre yolu sayesinde büyük bir zaman tasarrufu elde edebilecek. Yapılan köprü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılım göstermesiyle birlikte ilk kısmı açılmış olunacak.