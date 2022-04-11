Son yapılan haberlere göre Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay evliliklerini sona erdirdi. Yapılan açıklamayla birlikte 6 yıllık evliliklerini bitiren ikili, neden ayrıldı?

Son yapılan haberlere göre Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay evliliklerini sona erdirdi. Yapılan açıklamayla birlikte 6 yıllık evliliklerini bitiren ikili, neden ayrıldı?

2016 senesinde evlenen Mahsun Kırmızıgün ve Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesinde görülen davada evliliklerini sona erdirdi. Mahkeme ikilinin kızları Lavin’in velayetini annesi Ece Binay’a verdi. Boşanma davasının ardından açıklamada bulunan Mahsun Kırmızıgül, “Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu.” İfadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay Neden Ayrıldı?

Geçtiğimiz günlerde ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün eşini aldatma iddiası ortaya atıldı. Magazin dünyasında hızlı bir şekilde yayılan haberle birlikte bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere bakıldığında Mahsun Kırmızıgül, bir kadının kucağında yattığı ve saçlarının okşandığı görülmekte. Basına sızan diğer bir görüntüde ise genç bir kadınla yan yana geldiği görülen Mahsun Kırmızıgül’ün ayrılma sebeplerinin bu olduğu iddia ediliyor.

Uzun süredir evli olan ikili, ihanet iddialarına karşı sessiz kalarak bir açıklama yapmadı. 6 yıl kadar birlikte olan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay çifti bugün yapılan dava sonrasında evliliklerini bitirdi. Boşanma davası sonrasında açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül “sarf ettiğimiz tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle de ayrılmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Ece Binay'da yöneltilen soruları cevapsız bırakarak "boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık." ifadelerini kullandı. Başka bir açıklama yapmayacağını belirten Ece Binay, dava sonrasında aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşanılan olaylar hakkında açıklama yapmayan çift, yöneltilen soruları da cevapsız bıraktı. Birçok kişi tarafından merak edilen ihanet görüntüsü iddiası da sosyal medyada büyük ilgi uyandırmış durumda.