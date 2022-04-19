Fox Tv ekranlarının kısa süre içerisinde popüler dizileri arasına ismini yazdıran Mahkum dizisinde flaş ayrılık yaşanıyor. Mahkum Dizisi Savcı TahirNeden Yok? Mahkum Savcı Tahir Öldü Mü?

Fox Tv ekranlarının kısa süre içerisinde popüler dizileri arasına ismini yazdıran Mahkum dizisinde flaş ayrılık yaşanıyor. Dizinin başlaması ile birlikte izleyicileri ekrana kitleyen Mahkum aldığı reyting sonuçları ile birlikte gözde yapımlar arasında yer alıyordu. Fox Tv ekranlarında her Perşembe izleyicileri ekrana kitleyen Mahkum dizisinde bir oyuncu ayrılığı yaşandı. İzleyiciler yeni bölümde göremedikleri başarılı oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrasında ise Savcı Tahir öldü mü, Savcı Tahir yeni bölümde neden yok soruları sorulmaya başlandı. İzleyicilerin meraklı bekleyişi ise sonunda yanıtlandı. İşte detaylar..

MAHKUM DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Anıl İlter ve usta aktör Talat Bulut’un oynadığı dizide yakında bir ayrılık yaşanacak. A. Volkan Kocatürk yönettiği diziden Anıl İlter ayrılacak. Güçlü kalem Uğraş Güneş’in yazdığı dizide başarılı oyuncu Anıl İlter, Savcı Tahir karakterine hayat veriyordu.

Fox Tv ekranlarında kısa süre içerisinde başarılı bir serüven yaşayan Anıl İlter'in Savcı Tahir karakteri diziden ayrılıyor. Diziden ayrılan Savcı Tahir sonrasında ise vatandaşlar emin olmak için internette araştırmalar yapıyordu.

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MAHKUM DİZİ KONUSU

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.