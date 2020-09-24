Zor günler geçiren Harika Avcı kirasını bile ödeyemiyor

Bir dönemde adeta fırtına estiren Harika Avcı zor günler yaşıyor. Avcı’nın ev sahibi yaptığı açıklamalarda, ünlü sanatçının kirasını ödeyemediğini ve maddi, manevi anlamda zor günler yaşadığını belirtti.

Dolandırıldı

, Avcı’nın yaşadığı problemler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Avcı geçtiğimiz yıl Kartal’daki bir pansiyonda yaşamaya başlamış ve her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını Avustralya’daki bir hayranının ödediği belirtilmişti. Assolistlik yaptığı ve yüksek meblağlarda paralar kazandığı yıllarda evinde sıkıldığında ünlü otellerin kral dairelerine gidip oralarda bir ay kalıyordu.