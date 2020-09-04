Ziynet Sali'nin eşi kendisine rakip oldu

Ziynet Sali 2019 yılında evlendiği Erkan Erzumlu’ya destek oldu. ’kalbim Nereli’ adında bir single yapan Erzurumlu şarklı söylemek isteğinin içinde hep olduğunu ,şarkı söylemenin ve beste yapmanın hayattaki en büyük isteği olduğunu belirtirken Erzurumlu Ziynet Sali’nin kendisini teşvik ettiğini ,motive ettiğini destek verdiğini söyledi.

Pandemi sürecinde evde kaldığı süreçte besteler yaptığını ve bu şarkının pandemi sürecinde bestelendiğini ifade etti.

Oldukça heyecanlı olan çiftte rakip oldunuz esprileri yapıldı.Asıl mesleği gitaristlik olan Erzurumlunun şarkısına alacağı tepkiler merakla bekleniyor.

