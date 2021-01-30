Ziynet Sali sosyal medyanın diline düştü

Başarılı şarkıcı Ziynet Sali yine sosyal medyanın diline düştü. Ziynet Sali yapmış olduğu makyaj sonrası neredeyse Jennifer Lopez'in ikizi oldu. Jennifer Lopez’e ikizi kadar benzeyen Ziynet Sali, sürekli Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme geliyor.

Son olarak yapmış olduğu paylaşımı ile takipçilerini oldukça şaşırtan ünlü şarkıcı yine Jennifer Lopez'in kopyası oldu. Sosyal medyada bu duruma çok sayıda yorum geldi.

Öte yandan daha öncede bu tarz bir benzetmeyle sosyal medyaya düşen ünlü şarkıcının o zaman yapmış olduğu yorum oldukça dikkat çekmişti. Ziynet Sali Jennifer Lopez’e benzetilmesiyle alakalı bu tarz benzetimleri yıllardır duyduğunu birçok çekimde bu tür benzetmelerden kaçındığını söylerken Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenmediğini ancak, sahne şovları ile harika olduğunu ancak sanat noktasında çok beğenmediğini dile getirdi.

