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Zeynep Tokuş zor hareketlerini paylaştı

Zeynep Tokuş yoga hareketlerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Zeynep Tokuş'un son paylaşımında zor bir hareketini paylaşması herkesi şaşırttı.

06 Ekim 2020 Salı 20:32
Zeynep Tokuş zor hareketlerini paylaştı
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Oyunculuk kariyerini sonlandırarak yogaya başlayan Zeynep Tokuş sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Şu anda yoga eğitmenliği yapan Tokuş, karın hareketlerini Instagram hesabından paylaştı.

Zeynep Tokuş 1998’deki güzellik yarışmasıyla ve sonrasında rol aldığı Deli Yürek dizisiyle büyük ün kazanmıştı. Güzel oyuncu sonrasında beklenmedik bir kararla oyunculuk kariyerini noktalamıştı. 2011’de Erdem Yılmaztürk ile dünya evine giren Tokuş, yoga eğitmenliği yapmaya başladı.


Eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş yoga hareketlini sosyal medyadan paylaşıyor. Tokuş’un son hareketi herkesi şaşırttı. Karın kaslarını içeri çekerek paylaşım yapan Tokuş’un zor hareketi gündem oldu. Tokuş bu paylaşımına  "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir" notunu düştü.



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:32
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Zeynep TokuşMagazin
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