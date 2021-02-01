Zeynep Tokuş yeni tezgahını test etti

1998 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında tanınan ve ardından bir zamanların reyting rekortmeni Deli Yürek dizisinde şöhrete kavuşan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Tezgahını test etti

2011 senesinde evlendikten sonra ekranlara fazla çıkmayan Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Egzersiz yaptığı anları sosyal medya hesabından sürekli olarak paylaşan Tokuş, bu kezde mutfağının tezgahından bir kareyi takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafını “ Yeni tezgahımı test ettim onayladım.” notu ile paylaşan Tokuş’un bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.