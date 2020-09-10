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Zeynep Sever Demirel'in imaj değişikliği takipçilerini ikiye böldü

2010'da kaleci Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel'in imaj değişikliği takipçilerini ikiye böldü. Demirel, söz konusu yorumlar için 'Orijinalliğini yitirdi.' değerlendirmesinde bulundu.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:26
Zeynep Sever Demirel'in imaj değişikliği takipçilerini ikiye böldü
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2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada takipçilerinin saç rengine dair yaptığı yorumlara yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

2009 Miss Belçika güzeli seçilen Demirel, geçtiğimiz aylarda saçını bakır rengine boyatarak imaj değişikliğine gitti. Demirel’in yeni tarzı ise sosyal medya takipçilerini adeta ikiye böldü.


‘Orijinalliğini yitirdi.’

Saçlarını eskiye döndürmesi gerektiği yönünde gelen yorumların orijinalliğini yitirdiğini belirten Demirel, ‘’Varsa başka yorumunuz bir dal alırım’’ notunu ekledi.



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:26
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Zeynep Sever DemirelMagazin
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