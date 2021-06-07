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Zeynep Sever Demirel yaz sezonunu açtı! Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımı

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi olan Zeynep Sever Demirel'in yaz sezonunu açtığı paylaşım dikkat çekti. Ayna karşısında verdiği bikinili pozu ile gündeme gelen Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımı merak edilmeye devam ediyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 21:59
Zeynep Sever Demirel yaz sezonunu açtı! Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımı
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Fenerbahçe’nin efsane olarak adlandırılan kalecisi Volkan Demirel’in oyuncu ve model eşi Zeynep Sever Demirel’in son paylaşımı büyük beğeni topladı. Yaz sezonunu açan Demirel ayna karşısında ki bikinili paylaşımı ile dikkat çekti.

2009 Belçika güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ekranlarda oyuncu olarak boy göstermeye başlayan Demirel’in son paylaşımında bikini ile ayna karşısında verdiği pozla ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.

Kraliçe seçilmişti

2009 yılında Belçika’da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile evlilik sonrasında geri plana geçmişti. Dizi oyunculuğuna başlayan Demirel Seksenler dizisinde görev almaktadır.

Son paylaşımında tatil sezonuna başladığını belli eden Zeynep Sever Demirel ayna karşısında ki bikinili pozu ile kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 21:59
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Zeynep Sever Demirel Bikinili PaylaşımZeynep Sever Demirel Yaz Sezonunu Açtı
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