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Zeynep Sever Demirel çiftetelli dinlerken spor yaptı

Spor yaparken yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Fenerbahçe'nin önemli kalecilerinden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, çiftetelli ve roman havası açarak trambolin üstünde zıplayarak spor yaptı.

17 Ocak 2021 Pazar 23:25
Zeynep Sever Demirel çiftetelli dinlerken spor yaptı
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Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Deneyimli kalecinin 2010 yılında dünya evine girdiği Zeynep Sever Demirel ile 7 yaşında da bir kızları bulunuyor.

2009 yılında Miss Belçika güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabı üzerinden ilginç bir paylaşıma imza attı. Demirel, çiftetelli ve roman havaları açarak spor yaptı. Trambolinin üzerinde zıplayarak spor yapan Zeynep Sever Demirel, o anlarını Günümdeyim notu ile sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
ZeynepdemirelçiftetelliSpor
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