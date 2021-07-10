Zeynep Demirel, 32. doğum gününü süper mini elbisesiyle kutladı!

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, başrollerinde Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın rol aldığı Seksenler dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Oyunculuğu ile de ilgi odağı olan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile de kendisinden söz ettirmeyi sürdürüyor.

"İyi ki doğmuşum"

2 çocuk annesi Zeynep Demirel, dün 32 yaşına adım attı. Pembe süper mini bir elbiseyi tercih eden Demirel, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Instagram üzerinde 517 bin takipçisi olan Demirel’in paylaşımı şu şekilde: