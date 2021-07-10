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Zeynep Demirel, 32. doğum gününü süper mini elbisesiyle kutladı!

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenilen Seksenler dizisinde Amelie rolüne hayat veren Zeynep Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden 32. doğum gününe özel giydiği süper mini elbiseli pozları ile kutlamayı seçti. 2 çocuk annesi Demirel, kusursuz fiziği ile de dikkatleri topladı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:31
Zeynep Demirel, 32. doğum gününü süper mini elbisesiyle kutladı!
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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, başrollerinde Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın rol aldığı Seksenler dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Oyunculuğu ile de ilgi odağı olan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile de kendisinden söz ettirmeyi sürdürüyor.

"İyi ki doğmuşum"

2 çocuk annesi Zeynep Demirel, dün 32 yaşına adım attı. Pembe süper mini bir elbiseyi tercih eden Demirel, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Instagram üzerinde 517 bin takipçisi olan Demirel’in paylaşımı şu şekilde:


Son Güncelleme: 10.07.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
TRT1SeksenlerDoğum Günü32Zeynep Demirel
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