Zeynep Bastık'tan,

İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programına bu hafta konuk olan isim, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık oldu. Sevilen şarkıcı, yaptığı samimiyet dolu itiraflar ve neşeli halleri ile beğenileri topladı.
Müzik ile dolu bir çocukluk yaşadığını söyleyen Bastık, ailesinde müzik ile ilgilenen fazla insan olmasının kendisinin müzik kariyerinde de çok etkili olduğunu belirtti.
Şarkıcı, “Bu konuda destek alacak kadar şanslı bir çocuk olmasaydın sence hayatın nasıl olurdu?” sorusu karşısında, “Desteklenmiş olmamın kesinlikle bir şans olduğunu biliyorum, bu şansa sahip olmayan birçok çocuk bulunuyor ne yazık ki günümüzde. Bunun kıymetini biliyorum,” sözleri ile cevap verdi.
Murat Dalkılıç’ın payı büyük
Programda yer alan, “Gözlerimin İçine Bak” kısmında, İbrahim Selim’in kendisine sorduğu soruları samimiyetle yanıtlayan Bastık. “Yaptığın cover’lardan keşke benim şarkım olsaydı dediğin bir şarkı oldu mu?” sorusuna hiç tereddüt etmeden, “Tarkan’ın “Gitti Gideli” şarkısı keşke benim olsaydı” cevabını verdi.
“Zor bir şeydi”
Salgın döneminde kendinde keşfettiği yönlerinden de bahseden şarkıcı, “Spor yapma konusunda istikrarlı olabildiğimi keşfettim. Benim için spor yaparken istikrarlı olmak her zaman zordu.” Dedi. Şarkıcı, en büyük hayalinin ise müzikal yapmak olduğunu söyledi.