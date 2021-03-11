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Zeynep Bastık'tan, "İstanbul kurtlar sofrası" itirafı!

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, konuk olduğu bir programda bilinmeyen yanlarını paylaştı. İzmirli olan şarkıcı, İstanbul’a gelişini, pandemi sürecini ve en büyük hayalinin ne olduğunu anlattı. Zeynep Bastık’ın yaptığı açıklamaların detayı haberimizde.

11 Mart 2021 Perşembe 20:42
Zeynep Bastık'tan,
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İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programına bu hafta konuk olan isim, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık oldu. Sevilen şarkıcı, yaptığı samimiyet dolu itiraflar ve neşeli halleri ile beğenileri topladı.

Müzik ile dolu bir çocukluk yaşadığını söyleyen Bastık, ailesinde müzik ile ilgilenen fazla insan olmasının kendisinin müzik kariyerinde de çok etkili olduğunu belirtti.

Şarkıcı, “Bu konuda destek alacak kadar şanslı bir çocuk olmasaydın sence hayatın nasıl olurdu?” sorusu karşısında, “Desteklenmiş olmamın kesinlikle bir şans olduğunu biliyorum, bu şansa sahip olmayan birçok çocuk bulunuyor ne yazık ki günümüzde. Bunun kıymetini biliyorum,” sözleri ile cevap verdi.

Murat Dalkılıç’ın payı büyük

İzmir’li olan Bastık, İstanbul’a yerleşmesi ile ilgili de şu açıklamaları yaptı, “Bu söyleyeceğime birçok arkadaşımın da destek vereceğini düşünüyorum. İzmir’de iken İstanbul için çok ürkütücü bir imaj yaratılıyordu. ‘Orası kurtlar sofrası’ diyerek sürekli bir negatif algı yaratılıyordu. Fakat ben geldikten sonra çok travmatik şeyler yaşadığımı söyleyemem. Bu durumda elbette Murat Dalkılıç ile ekibinin payı da çok büyük benim için.” İfadelerine yer verdi. Şarkıcı bu açıklamaları ile, Murat Dalkılıç’a olan vefasını bir kez daha belirtmiş oldu.

Programda yer alan, “Gözlerimin İçine Bak” kısmında, İbrahim Selim’in kendisine sorduğu soruları samimiyetle yanıtlayan Bastık. “Yaptığın cover’lardan keşke benim şarkım olsaydı dediğin bir şarkı oldu mu?” sorusuna hiç tereddüt etmeden, “Tarkan’ın “Gitti Gideli” şarkısı keşke benim olsaydı” cevabını verdi.

 

“Zor bir şeydi”

Salgın döneminde kendinde keşfettiği yönlerinden de bahseden şarkıcı, “Spor yapma konusunda istikrarlı olabildiğimi keşfettim. Benim için spor yaparken istikrarlı olmak her zaman zordu.” Dedi. Şarkıcı, en büyük hayalinin ise müzikal yapmak olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:42
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Zeynep BastıkIstanbul
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