İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Zeynep Bastık şaşırttı! En az iki kişi daha eklensin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'a bir takipçisi, en büyük hayalini sordu. Nişanlısı Tolga Akış ile çekilen fotoğrafını "Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" diyerek paylaştı.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:43
Zeynep Bastık şaşırttı! En az iki kişi daha eklensin
Takip Et:

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında sevenlerinin ve takipçilerinin sorularını en samimi şekilde cevapladı. Sorulardan bir tanesine verdiği cevap ile şaşırttı. Şarkıcı en büyük hayaliniz nedir sorusuna bir fotoğraf karesi paylaşarak yanıtladı. 

Nişanlısı Tolga Akış'la birlikte olan bir fotoğrafını yayınlayarak, en büyük hayali için ilk önce sağlık ve huzur diyen sevilen şarkıcı uzun yıllar şarkı söylemek istediğini, arkasında kalıcı şeyler bırakmak isteğini  sevgiyle hatırlanmak istediğini belirterek paylaştığı fotoğrafa en az iki kişinin daha eklenmesini istediğini belirterek şaşırttı.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zeynep BastıkHAyali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Megastar Tarkan, market alışverişinde! Fotoğrafına beğeni yağdı
Megastar Tarkan, market alışverişinde! Fotoğrafına beğeni yağdı
Kara Del Toro paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor
Kara Del Toro paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor
Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesini sansürledi!
Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesini sansürledi!
Hadise'den 'Merhaba Aralık' pozu! Güzelliğiyle büyüledi...
Hadise'den 'Merhaba Aralık' pozu! Güzelliğiyle büyüledi...
Dizi setinde ilginç olay
Dizi setinde ilginç olay
Sinem Kobal'ın doğumundan 1ay sonra eski formuna dönmesinin sırrı
Sinem Kobal'ın doğumundan 1ay sonra eski formuna dönmesinin sırrı

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Çipli yeni kimlik kartı için randevu işlemleri
Ginepig nedir, hamster türü mü? Ginepig ve hamster arasındaki farklar
Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?
Netflix Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Esnafa ve Kobiye 1 yıl geri ödemesiz işyeri destekleme kredisi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Aralık 2020 Cumartesi
Aşı gönüllülerine para veriliyor mu? Aşı gönüllük süreci nasıl bir süreçtir?
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
NBA 2021 yeni sezon ne zaman başlayacak, maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Partilerin asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret 2021 belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.