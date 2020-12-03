Zeynep Bastık şaşırttı! En az iki kişi daha eklensin

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında sevenlerinin ve takipçilerinin sorularını en samimi şekilde cevapladı. Sorulardan bir tanesine verdiği cevap ile şaşırttı. Şarkıcı en büyük hayaliniz nedir sorusuna bir fotoğraf karesi paylaşarak yanıtladı.

Nişanlısı Tolga Akış'la birlikte olan bir fotoğrafını yayınlayarak, en büyük hayali için ilk önce sağlık ve huzur diyen sevilen şarkıcı uzun yıllar şarkı söylemek istediğini, arkasında kalıcı şeyler bırakmak isteğini sevgiyle hatırlanmak istediğini belirterek paylaştığı fotoğrafa en az iki kişinin daha eklenmesini istediğini belirterek şaşırttı.



