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Zeynep Bastık kimdir, yaşı kaç? Zeynep Bastık kiminle evleniyor? Zeynep Bastık boyu, kilosu ve biyografisi

Dijital platformlarda söylediği cover şarkılarla adını duyuran Zeynep Bastık reklamcı Tolga Akış ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Güzel şarkıcı arkadaşlarıyla Çeşme’de bekarlığa veda partisi düzenledi. Zeynep Bastık’ın bekarlığı veda partisindeki eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında ve kiminle evleniyor sorularını araştırmaya başladı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:00
Zeynep Bastık kimdir, yaşı kaç? Zeynep Bastık kiminle evleniyor? Zeynep Bastık boyu, kilosu ve biyografisi
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Son yıllarda dijital alanda söylediği cover şarkılarla adını duyuran ardından çıkardığı parçalarla dikkat çeken güzel şarkıcı Zeynep Bastık evlilik hazırlıkları yapıyor güzel şarkıcı üç yıldır birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile Çeşme’de dünya evine girecek. Zeynep Bastık evlilik öncesi arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi.

Güzel şarkıcının bekarlığa vedasından gelen eğlenceli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Bastık kimdir?

1993 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Zeynep Bastık, üç yaşındayken İzmir’e taşındı. Anavut kökenli ve müzisyen bir ailede yaşayan Zeynep Bastık küçük yaşlarda itibaren müzikle ilgilendi. 2010 yılında İzmir’de profesyonel olarak Jackpot adlı grupla sahneye çıkan Bastık, 2012 yılında Anadolu Ateşi’nde dansçı olarak yer aldı. Ardından Murat Dalkılıç ile birlikte Lüzumsuz Savaş adlı şarkıda vokal olarak yer alan Bastık Dalkılıç ile 3 yıl çalıştı. 2014 yılında Fırça adlı şarkıyı yayınlayan Bastık, vokalistliği bırakıp solo çalışmalarına başladı. Rapçi Ezhel’in Felaket adlı şarkısına yaptığı cover ile sosyal medyada adını duyuran Zeynep Bastık ilerleyen yıllarda Youtube kanalı üzerinden birçok şarkıcının unutulmaz eserlerini coverladı ve büyük bir çıkışa imza attı.

Şarkılarının yanı sıra Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde de rol alan güzel şarkıcı 2021 yılında Exxen platformunda kendi programını sunmaya başladı.

Zeynep Bastık eşi kim?

Zeynep Bastık üç yıldır reklamcı ve aynı zamanda kendisinin menajerliğini yapan Tolga Akış ile birliktedir. İkili Çeşme’de bu yaz evlenecek.


Son Güncelleme: 07.07.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Tolga AkışZeynep Bastık
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