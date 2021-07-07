Zeynep Bastık kimdir, yaşı kaç? Zeynep Bastık kiminle evleniyor? Zeynep Bastık boyu, kilosu ve biyografisi

Son yıllarda dijital alanda söylediği cover şarkılarla adını duyuran ardından çıkardığı parçalarla dikkat çeken güzel şarkıcı Zeynep Bastık evlilik hazırlıkları yapıyor güzel şarkıcı üç yıldır birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile Çeşme’de dünya evine girecek. Zeynep Bastık evlilik öncesi arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi.

Güzel şarkıcının bekarlığa vedasından gelen eğlenceli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Bastık kimdir?

1993 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Zeynep Bastık, üç yaşındayken İzmir’e taşındı. Anavut kökenli ve müzisyen bir ailede yaşayan Zeynep Bastık küçük yaşlarda itibaren müzikle ilgilendi. 2010 yılında İzmir’de profesyonel olarak Jackpot adlı grupla sahneye çıkan Bastık, 2012 yılında Anadolu Ateşi’nde dansçı olarak yer aldı. Ardından Murat Dalkılıç ile birlikte Lüzumsuz Savaş adlı şarkıda vokal olarak yer alan Bastık Dalkılıç ile 3 yıl çalıştı. 2014 yılında Fırça adlı şarkıyı yayınlayan Bastık, vokalistliği bırakıp solo çalışmalarına başladı. Rapçi Ezhel’in Felaket adlı şarkısına yaptığı cover ile sosyal medyada adını duyuran Zeynep Bastık ilerleyen yıllarda Youtube kanalı üzerinden birçok şarkıcının unutulmaz eserlerini coverladı ve büyük bir çıkışa imza attı.

Şarkılarının yanı sıra Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde de rol alan güzel şarkıcı 2021 yılında Exxen platformunda kendi programını sunmaya başladı.

Zeynep Bastık eşi kim?

Zeynep Bastık üç yıldır reklamcı ve aynı zamanda kendisinin menajerliğini yapan Tolga Akış ile birliktedir. İkili Çeşme’de bu yaz evlenecek.