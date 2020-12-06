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Zeynep Bastık düğün için tarih verdi

Sesi ile kendine hayran bırakan şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Bastık, kendisine yöneltilen evlilik sorusunu düğün tarihi vererek yanıtladı.

06 Aralık 2020 Pazar 19:18
Zeynep Bastık düğün için tarih verdi
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Son yıllarda yaptığı coverlar ile büyük bir çıkış yaşayan Zeynep Bastık, uzun süredir beraber olduğu Tolga Akış ile Nişantaşı’nda görüntülendi. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Bastık, geçtiğimiz günlerde iki bebek sahibi olmak istediğini dile getirmişti.

Düğün tarihi verdi

Tolga Akış ile olan ilişkisini resmiyete taşımak isteyen Bastık, evlilik sorularına yanıt verdi. 2021’in yaz aylarında nikah yapmayı planladıklarını söyleyen Bastık, şu an yeni albümü için hazırlık yaptığını belirtti. Zeynep Bastık’ın yaz aylarında sade bir törenle dünya evine girmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep BastıkNikahTolga AkışDüğün
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