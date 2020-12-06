Zeynep Bastık düğün için tarih verdi

Son yıllarda yaptığı coverlar ile büyük bir çıkış yaşayan Zeynep Bastık, uzun süredir beraber olduğu Tolga Akış ile Nişantaşı’nda görüntülendi. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Bastık, geçtiğimiz günlerde iki bebek sahibi olmak istediğini dile getirmişti.

Düğün tarihi verdi

Tolga Akış ile olan ilişkisini resmiyete taşımak isteyen Bastık, evlilik sorularına yanıt verdi. 2021’in yaz aylarındayapmayı planladıklarını söyleyen Bastık, şu an yeni albümü için hazırlık yaptığını belirtti. Zeynep Bastık’ın yaz aylarında sade bir törenle dünya evine girmesi bekleniyor.