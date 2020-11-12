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Zeynep Bastık Çukur şarkısı ile youtube'da tıklanma rekoru kırıyor!

Son zamanların sevilen müzisyenlerinden bir tanesi olan ve her şarkısı ile Youtube'da tıklanma rekorları kıran Zeynep Bastık'ın Çukur için yaptığı Remake şarkısı kısa bir süre içerisinde milyonlarca dinlenerek rekor kırdı.

12 Kasım 2020 Perşembe 20:57
Zeynep Bastık Çukur şarkısı ile youtube'da tıklanma rekoru kırıyor!
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Son zamanlarda şarkıları ile dikkatleri üzerine toplayan ve ülke genelinde milyonlarca hayranı olan Zeynep Bastık, Çukur dizisi için hazırladığı yeni projesi ile YouTube’de rekor kırıyor.

Yaptığı YouTube paylaşımında söz ve müziği kendisine ait olan Çukur Remake şarkısı ile rekorları altüst etmeye başladı.


Zeynep Bastık’ın VEYasin ile birlikte yaptığı Çukur Remake ilk kez YouTube ortak çalışması ile müzikseveler ile buluştu. Sözleri Zeynep Bastık tarafından düzenlemesi ise VEYasin tarafından yapılan şarkının klibini Mehmet Ali Ergün yaptı.

İlk kez bir şarkı YouTube Brandcast etkinliğinde paylaşıldı. Aynı zamanda Çukur Remake şarkısı Brand Week YouTube’da izleyicileri ile buluştu ve büyük beğeni topladı.

YouTube’de HypersMusic etiketi ile paylaşılan parça yüklendikten kısa bir süre sonra milyonlarca izlendi.

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep BastıkÇukurRemakeRekor
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