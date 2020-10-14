Zeynep Alkan yeni yaşını bu sözle kutladı:

Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın kızları oyuncu Zeynep Alkan İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra erasmus için Hollanda'ya taşınarak burada yaşamaya başladı. 22. Yaşına basan genç oyuncu doğum günü için bir parti organize etti. Arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Alkan, doğum günü için çektirdiği pozları ve bu anları da sosyal medya hesabından kendini seven ve takip eden takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan, balonlarla verdiği pozlarına "Minettarım" notunu düştü

Geçen aylarda birçok takipçisinden doğum günü mesajları alan Alkan hayranlarına ve sevenlerine teşekkür ederek arama motorlarında sebebini bilmediği bir şekilde doğum günü tarihi olarak 26 Mayısıs yazdığı ama bu tarihin yanlış olduğunu söyleyerek gerçek doğum gününün 13 Ekim olduğunu ekledi.

Sosyal medyada kendisi gibi içinden geldiği gibi davrandığı için sevenlerinin çok olduğundan da bahseden Zeynep Alkan herkese kendileri gibi olmalarını tavsiye etti.