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Zeynep Alkan son tatil pozuyla sanal alemde esti

Yönetmen Hamdi Alkan'ın sosyal medya fenomeni kız Zeynep Alkan yaz tatilinin son günlerinde verdiği bikini pozu ile sanal alemde esti.

22 Ekim 2020 Perşembe 19:00
Zeynep Alkan son tatil pozuyla sanal alemde esti
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Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızk fenomen Zeynep Allkan yaz aylarının sonu gelmesine rağmen tatiline dolu dizgin devam ediyor.

Alkan kızı karantina sonrasında başlayan normelleşme kapsamında sevgilisiyle birlikte çıktığı yaz tatilinde hayranlarını hiç etmedi.

22 yaşındaki güzel fenomen hemen hemen her gün instagram hikayeleri ile takipçilerine pozlar sunmuş ve beğenilerini toplamıştı.

Geçen hafta 22. yaşına giren Zeynep Alkan yeni yaşını evinde parti ile kutlamış ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları ınstagram hesabından paylaşmıştı.


Öte yandan ünlü fenomen koronavirüs salgını öncesinde eğitimine İtalya'da devam etmekteyken hastalığın etkisini iyice hissetirmesinden sonra ülkeye geri dönmüştü.

Yaz tatilinin şu sıralar son günlerini yaşayan ünlü fenomen bu son günlerin hatırına hayranlarının karşısına bikinili paylaşımıyla çıktı.

Zeynep Alkan'nın bu cesur paylaşımı kısa süre içinde binlerce kez beğeni aldı.

İŞte Zeynep Alkan'ın sanal alemde estiği o iddialı pozu 

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep AlkanHamdi Alkan
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