Zeynep Alkan kırmızı bikinisiyle sanal alemi salladı

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın sosyal medya fenomeni olan kızı Zeynep Alkan sanal alemi sallamaya devam ediyor.

Tam bir fenomen olan Alkan kızı ınstagramı aktif kullanıyor ve hayran kitlesini ihmal etmiyor.

Yaz aylarının son günleri olmasına rağmen tatiline devam eden Zeynep Alkan,denizin kumun ve sıcak havaların tadını çıkarıyor.

Henüz 21 yaşında olan ve Hollandalı Wesley Pabis ile aşk yaşayan genç yıldız sanal alemde yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarıyla hayran kitlesini büyütüyor.

Son olarak hayranları karşısına kırmızı bikinisiyle çıkan Zeynep Alkan'ın bu pozu sanal alemi adeta salladı.

Alkan 'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim ve yorum aldı.