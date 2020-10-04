Zeynep Alkan kırmızı bikinisiyle sanal alemi salladı

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın sosyal medya fenomeni olan kızı Zeynep Alkan sanal alemi sallamaya devam ediyor.
Tam bir fenomen olan Alkan kızı ınstagramı aktif kullanıyor ve hayran kitlesini ihmal etmiyor.
Yaz aylarının son günleri olmasına rağmen tatiline devam eden Zeynep Alkan,denizin kumun ve sıcak havaların tadını çıkarıyor.
Son olarak hayranları karşısına kırmızı bikinisiyle çıkan Zeynep Alkan'ın bu pozu sanal alemi adeta salladı.
Alkan 'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim ve yorum aldı.
Son Güncelleme: 04.10.2020 14:57