Zeynep Alkan açıklamaları ile şaşırttı

Hamdi Alkan’ın kızı oyuncu Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda bir AVM'de alışveriş yaparken kameralara takıldı. Muhabirler ile ayaküstü sohbet ederek soruları yanıtlayan Alkan pandemi sürecini oyunculuğunu geliştirmek için değerlendirdiği ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Muhabirlere babası Hamdi Alkan ile açıklamalarda bulunan Zeynep Alkan’ın babası hakkında açıklamaları ise şaşırttı. Alkan, Babasının kendi işiyle kendisinin kendi işiyle ilgilendiğini söylerken 'Hamdi Alkan'ın kızı' olarak bir şeyler yapmayı istemediğini dile getirdi. Kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi.

AMSTERDAM'DA EĞİTİM ALIYORDU

Öte yandan Zeynep Alkan, eğitimi için Amsterdam'da yaşıyordu. Burada eğitim alan Alkan korona-virüs nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Pandemi başlangıcında İtalya ve Hollanda’da bulunan Zeynep Alkan uçuş yasaklarından dolayı evine dönememişti. Hollanda ve İtalya’da sürekli kademeli olarak uygulanan karantinadan dolayı Türkiye’yi daha rahat bulan ve bu sebeple geri döndüğünü söyleyen Alkan Bir süre İstanbul’da olduğunu ve oyunculuğunu geliştirmek adına çalıştığını söyledi.

