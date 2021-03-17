Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer , tecavüze uğradığını ve tecavüz eden kişinin kim olduğunu katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Abisi olarak gördüğü Ümit Güner tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Bu açıklamadan sonra isim benzerliğinden dolayı Güner Ümit’ten bahsediliyor sanıldı. Ama bahsedilen kişi Güner Ümit değil, Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner’dir.

Ümit Güner kim?

Özer ,‘’ Her Şey Seninle Güzel‘’ isimli albümü çıkarttığı sırada tecavüze uğradığını söyledi. Bu olaydan sonra Ümit Güner’in evlendiği ortaya çıktı. Güner,Kent Plak şirketini EMI isimli muzik şirketine devrettikten sonra ABD’ye yerleştiği öğrenildi.

1962 Ankara doğumlu olan Ümit Güner vefat etti.